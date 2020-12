Indignación en Estados Unidos: Doctora afroamericana acusó tratamiento racista antes de morir por COVID-19

"Expongo y mantengo que si fuera blanca no tendría que pasar por esto", agregó la Dra. Susan Moore en un video que subió a su cuenta de Facebook.

26.12.2020

El caso de Susan Moore (52), una profesional de la salud afroamericana que falleció de COVID-19 luego de acusar que un médico blanco minimizaba sus dolores, ha causado conmoción en Estados Unidos.

Las aflicciones para la doctora Moore comenzaron a tomar revuelo desde el pasado 4 de diciembre, cuando comenzó a compartir en su cuenta de Facebook el tratamiento racista que recibía, en conjunto con una seguidilla de actualizaciones sobre su estado de salud.

Según señalaron desde The New York Times, la Dra. Moore sostuvo que el médico que la atendió manifestó su incomodidad ante darle más narcóticos, y luego sugirió que la dieran de alta.

"ESA GENTE ESTABA TRATANDO DE MATARME"

“Estaba destrozada”, dijo la médica en el video publicado en Facebook. "Me hizo sentir como si fuera una adicta a las drogas".

"Expongo y mantengo que si fuera blanca no tendría que pasar por esto", agregó la Dra. Moore en el registro.

Tras ser dada de alta, solo estuvo en su casa menos de 12 horas antes de ser enviada a un hospital diferente. “Subí a una temperatura de 103 y mi presión arterial se desplomó a 80/60 con una frecuencia cardíaca de 132”, escribió Moore en su penúltima actualización de Facebook.

“Esa gente estaba tratando de matarme. Claramente, todos tienen que estar de acuerdo en que me dieron de alta demasiado pronto. Ahora me están tratando por una neumonía bacteriana y también por una neumonía por Covid. Estoy recibiendo una atención muy compasiva. Me están ofreciendo analgésicos”, agregó.

Sin embargo, la doctora no fue capaz de ganarle a la enfermedad, falleciendo el domingo pasado.