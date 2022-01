Inesperado vuelco: Nahir Galarza culpa a su padre de matar a Fernando Pastorizzo

"Yo no lo maté, fue papá", dijo la joven condenada a cadena perpetua, quien le pidió a su abogada que acusara "al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día".

24Horas.cl Tvn

07.01.2022

Nahir Galarza cumple cadena perpetua desde 2018 por el homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo. A cuatro años del crimen del joven, la condenada la aseguró a su abogada que ella no fue quien asesinó al chico, sino que fue su padre, en medio de los rumores de un pacto de silencio familiar.

Según reveló Infobae , Galarza le reveló a la abogada Raquel Hermida que "yo no maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día".

La vida en la cárcel de Nahir Galarza a cuatro años del crimen por el que fue condenada Leer más

Tras ello, la abogada penalista denunció a Marcelo Mariano Galarza por el asesinato de Pastorizzo y además acusó a un fiscal y al primer abogado que defendió a Nahir.

"No se pueden dar nombres por cuestiones de seguridad. Esto es muy delicado y puede marcar un gran giro en la causa", expresó Hermida al medio citado.

Además, la defensora denunció que el tío paterno de la joven abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad, junto con pedir medidas de seguridad para Nahir, su hermano, su madre y para ella.

Hipótesis de pacto familiar

La separación de sus padres conllevó a que nuevamente despertara la hipótesis de un supuesto pacto de silencio familiar tras el asesinato de Fernando Pastorizzo.

La versión del acuerdo familiar reapareció con la publicación del libro "El silencio de Nahir: crónica de un linchamiento mediático", de Jorge Zonzini, ex vocero de la familia de la imputada al principio del caso. Luego de la ruptura de los padres, aquella hipótesis cobró aún más fuerza.

: "La tratan mal": así pasa los días Nahir Galarza en sus casi cuatro años de condena Leer más

En el texto, el autor se refirió a una teoría que le reveló una fuente, afirmando que "hay más de uno que dice que las cosas fueron así. Esa noche, los chicos discutieron en la cocina de la casa después de tener sexo. Se estaban yendo. Marcelo Galarza se despertó para orinar, escuchó algo, pero no salió hecho una tromba porque Nahir no estaba en peligro. Pero, escuchó lo suficiente: amenazas, insultos. Se dio cuenta de que no era la primera vez, pero iba a ser la última".

Tras ser condenada, Nahir rompió el silencio desde la cárcel de mujeres de Paraná. En aquel momento ya se sospechaba de un encubrimiento a su padre, y lo llamativo fue una respuesta que dio a El Trece tras ser consultada por ello.

"Haría cualquier cosa por mi papá", señaló la joven, para más tarde recalcar —ante la consulta de la periodista— que "hasta una cadena perpetua".