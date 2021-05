Influencers enfrentan posible deportación tras utilizar una mascarilla pintada en un lugar público

"¡Nadie se percató! No puedo creer que esto funcione", dijo la joven tras haber burlado la seguridad del lugar y no respetar las medidas sanitarias.

24Horas.cl Tvn

03.05.2021

Los influencers Josh Paler Lin de Taiwán y Leia Se de Rusia podrían ser deportados de Bali, Indonesia, tras entrar a comprar a un supermercado con una mascarilla pintada.

Según la información entregada por medios locales, en un comienzo intentaron ingresar al comercio sin el cubrebocas, por lo que un guardia de seguridad les negó el acceso.

En vista de lo anterior, la pareja decidió pintarse el rostro como si estuvieran utilizando una mascarilla, logrando entrar finalmente al supermercado.

Una vez adentro, los influenciadores decidieron grabar el momento con sus teléfonos celulares para compartirlo en sus redes sociales.

En el video se puede ver a ambos caminando por los pasillos del local, mientras que a su vez observan las reacciones de los consumidores.

"¡Nadie se percató! No puedo creer que esto funcione", dijo la joven tras haber burlado la seguridad del lugar y no respetar las medidas sanitarias.

Sin embargo, el registro audiovisual alcanzó tal nivel de viralización, que las autoridades tomaron la decisión de confiscar sus pasaportes.

Según declaró el jefe de la policía de la isla indonesia, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, la acción no solo supone un riesgo para la salud, sino que también "provocan deliberadamente en público" y por ello le parece apropiado "sancionarlos más severamente".

En tanto, la influencer manifestó que "la intención de hacer este video no fue en absoluto faltar el respeto o invitar a no usar mascarilla. Hice el video para entretener a la gente porque soy creador de contenido; sin embargo, no me di cuenta de que lo que hice podría generar muchos comentarios negativos y muchas preocupaciones. Queremos pedir disculpas por lo que hicimos y prometemos no volver a hacerlo".