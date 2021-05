Informan que restos del cohete chino impactan en el Océano Índico

24horas tvn

08.05.2021

Los restos del cohete chino, el cual se encontraba fuera de control, finalmente cayeron durante la noche de este sábado sobre el Océano Índico según informó la televisión estatal del país asiático.

Las coordenadas quedarían entorno a las islas Maldivas, al sur de la India, apunta la prensa local, mientras que el organismo asegura que la mayor parte de los restos se desintegraron al colisionar con la atmósfera terrestre.

#UPDATE: The remnants of China's Long March-5B rocket reentered the Earth's atmosphere at longitude 72.47 degrees east and latitude 2.65 degrees north at 10:24 am BJT on Sunday, with most of the debris burning up: China Manned Space Engineering Office https://t.co/Sfa0p3gDdw