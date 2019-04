Informe Mueller reveló "perturbadoras" pruebas de que Trump obstruyó la justicia

Agencia AFP

18.04.2019

Un importante legislador demócrata dijo este jueves que el esperado informe del fiscal especial Robert Mueller reveló "perturbadoras pruebas" de que el presidente estadounidense, Donald Trump, obstruyó la justicia.

"Incluso con la publicación incompleta, el informe Mueller muestra perturbadoras pruebas de que el presidente Trump se involucró en obstrucción a la justicia y en otras faltas", dijo el legislador Jerrold Nadler, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes.

Donald Trump temió que la investigación sobre la trama rusa en las elecciones de 2016 acabara con su presidencia e intentó destituir al fiscal especial Robert Mueller a cargo de esas pesquisas, reveló el informe sobre el caso publicado este jueves en Estados Unidos.

Poco después de que se divulgara el informe de 400 páginas que tuvo en ascuas a Estados Unidos, Trump cantó victoria y dijo: "hoy tengo un buen día".

"Game Over" ("Se acabó el juego"), tuiteó el presidente con una imagen en la que aparece de espaldas rodeado de niebla, imitando el estilo de la popular serie "Game of Thrones".

El informe, que llega al panorama político en un momento en que Estados Unidos ya está volcado hacia la campaña presidencial de 2020, sustentó las afirmaciones de Trump de que nunca hubo connivencia entre su equipo de campaña y Rusia para influir en las elecciones de 2016 a su favor.

"Como lo he estado diciendo todo este tiempo, NO HUBO COLUSIÓN, NI OBSTRUCCIÓN", celebró en Twitter.

