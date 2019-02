"Ingesta de alcohol y cocaína": Las causas de muerte de Natacha Jaitt

24Horas.cl TVN

23.02.2019

Pasan las horas y comienzan a conocerse detalles respecto a la repentina muerte de la modelo argentina Natacha Jaitt, quien fue encontrada en la madrugada de este sábado en un local nocturno.

El primer parte médico, según detalla Clarín, informó que la muerte se produjo a causa de un accidente cerebrovascular producido por "ingesta de alcohol y cocaína".

El médico de la policía de Buenos Aires detalló que el cuerpo de la víctima "no presenta signos de violencia externos".

Ver esta publicación en Instagram Tengo todo perfectamente descontrolado... Una publicación compartida de Natacha Jaitt (@natjaitt) el 22 May, 2018 a las 9:12 PDT

Jaitt, quien era muy activa en redes sociales, había publicado horas antes de su muerte en Twitter : "No ´dejes ir´ para ser feliz, para ser feliz mandá a la mierda de una, qué tanto che".

Además, también vía Twitter, la modelo se había referido tiempo atrás a su posible muerte, diciendo que "no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit".