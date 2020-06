Ingresan a expresidente argentino Carlos Menem en una clínica de Buenos Aires

El ex mandatario permanece en observación por un presunto cuadro de neumonía.

Agencia EFE

13.06.2020

El ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) fue ingresado este sábado en una clínica de Buenos Aires, donde permanecía en observación por un presunto cuadro de neumonía, confirmaron a Efe fuentes cercanas al exmandatario.



Menem, de 89 años, fue ingresado en el Instituto Argentino del Diagnóstico con "pronóstico reservado", según indicaron fuentes de la familia del dirigente peronista.



El también actual senador por su natal provincia de La Rioja (noroeste) permanecía en la unidad de cuidados intensivos de la clínica privada "por seguridad" ante un posible cuadro de neumonía, según indicó a Efe otra fuente allegada al exjefe de Estado.



"Está bien. Medicado", añadió la fuente.



Medios locales informaron de que el expresidente también fue sometido por protocolo a pruebas de la COVID-19.



En las últimas semanas, el senador por el Frente Justicialista Riojano con mandato hasta 2023 había participado en algunas reuniones virtuales de la Cámara alta.



En su cuenta de la red social Twitter, Menem destacó hoy la visita que el viernes realizó el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a La Rioja.



"Acompaño, celebro y saludo al amigo Presidente Alberto Fernández por visitar nuestra querida provincia de La Rioja, donde fortalece la fe y la esperanza de nuestra amada tierra. A seguir trabajando en conjunto, el beneficio será para todos los riojanos", escribió en su cuenta de Twitter.



"Porque Argentina sin grandeza no puede ser realmente Argentina. Porque una Nación sin todos sus sectores conjugados en un verdadero trabajo colectivo no es realmente una Nación", añadió.

Foto y nota: Agencia EFE.