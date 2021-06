Insólito fallo: Juez dejó en libertad a imputado de abuso sexual porque "usó preservativo"

Rodolfo Mingarini fue el encargado de declarar dicha sentencia, argumentando que no entendía cómo el agresor tuvo tiempo para ponerse un preservativo al momento de la violación.

Un insólito caso ha sido foco de atención en la ciudad de Santa Fe, Argentina, luego que un juez decidiera dejar en libertad a un imputado de abuso sexual porque "usó preservativo".

Según consignó el medio UNO, Rodolfo Mingarini fue el encargado de declarar dicha sentencia, argumentando que no entendía cómo el agresor tuvo tiempo para ponerse un preservativo al momento de la violación.

"No puedo relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima", sostuvo el juez durante la audencia.

Asimismo, agregó que "no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda".

Fue en abril pasado cuando la víctima denunció a su agresor, un albañil que trabajaba cerca de su hogar y que ingresó a la vivienda para agredirla sexualmente.

De acuerdo a la información señalada en un informe psicológico que se realizó a la mujer, "la víctima se encuentra orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones en la memoria, ni alteraciones sensoperceptivas y que además a lo largo de su relato se pueden registrar varios momentos de angustia en relación a que iba contando lo sucedido".

Por otra parte, un examen médico legal reveló que la mujer fue víctima de lesiones compatibles con un abuso sexual, además de otros golpes hallados en su cuerpo junto a material biológico del sujeto.

A pesar de las pruebas mencionadas, el juez decidió dejar en libertad al imputado, al tiempo que la víctima manifestó temer por su integridad física.

"Con esto no quiero decir que la víctima esté mintiendo ni que esté mintiendo el imputado, lo que quiero decir es que la evidencia nos deja con un análisis de posibilidad para concluir, pero no de que probablemente esto haya ocurrido cómo ha sido relatado", puntualizó.