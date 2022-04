Insólito: hombre choca lujoso Ferrari a minutos de haberlo comprado

24Horas.cl Tvn

08.04.2022

Una insólita imagen se transformó en viral en redes sociales, luego de que un hombre chocara un lujoso auto a pocas cuadras de salir del concesionario.

El hecho ocurrió el condado de Derbyshire, en Inglaterra, donde un hombre chocó un Ferrrari 488 del año 2017 a solo tres kilómetros de la tienda donde lo compró.

De acuerdo a lo indicado por la policía el pasado 1 de abril, el sujeto aceleró en la ruta, perdiendo el control del móvil e impactando el auto deportivo en su zona frontal, resultando con daños en el parachoques, capot y focos delanteros.

Según el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas en el hecho y el conductor pudo salir por sus propios medios del vehículo siniestrado.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5