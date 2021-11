Insólito problema en Registro Civil: Joven fue testigo en el matrimonio de un amigo y lo terminaron casando a él por error

24Horas.cl Tvn

27.11.2021

Una insólita historia se hizo viral en Argentina luego de que una joven contara que su pareja fue casada por error con la novia de su amigo, mientras este era testigo en el registro civil.

Lo que debía ser el uno de los días más importantes entre Franco y Camila terminó en un dolor de cabeza. Ambos asistieron hasta el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en calle Uruguay, donde frente amigos y familiares sellaron su amor tras casarse ante la ley.

Como es costumbre, ambos eligieron a dos amigos como testigos y firmaran junto a ellos los documentos del matrimonio, pero un insólito error durante este procedimiento ocurrió, ya que Federico, uno de los testigos de Franco, quedó inscrito como el marido de Camila, según figuró posteriormente en el sistema.

Debido a ello, la verdadera pareja de Federico compartió la hilarante e insólita historia a través de sus redes sociales con un pantallazo de Whatsapp con una conversación entre ambos, la cual rápidamente se hizo viral.

"Mi novio fue a hacer de testigo al casamiento de su amigo y lo casaron a él”, bromeó la joven. Por su parte Federico aseguraba que no se equivocó durante el proceso. "Yo leí lo que firmé, esa parte estuvo toda bien, soy el testigo", recalcó.

mi novio fue a hacer de testigo al casamiento del amigo y lo casaron a él con la novia JAJAJA pic.twitter.com/iFnUilctYs — flor (@florcampolongo) November 25, 2021

En tanto, Federico señaló a La Nación que "me llegó llegó un mensaje de mi amigo que me dice: ‘¿Qué hacés, Mauro Icardi?’. En la página de ANSES de su esposa aparecía yo como casado. Me reí, pensé que era un error, pero al otro día me habla y me dice: ‘Tranqui, ya se va a solucionar’. Me hice una cuenta en ANSES y cuando entré aparecía como casado".

De acuerdo con el citado medio, ambas partes casadas sin querer compartirían el 50% de su patrimonio. No obstante a ello, desde el Registro Civil indicaron que la partida está bien hecha.

Según indicaron desde el organismo "tenemos casados a Franco con Camila y figura Federico y una testigo más. Cuando habrán hecho la carga a la base de datos deben haber confundido al testigo con el novio pero la partida está bien hecha”.

Tras la viralización del hecho, Federico confirmó al medio mencionado anteriormente que los trámites realizados junto a Franco fueron aprobados y que este ya no figura casado con Camila.