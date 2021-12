Insólito: Una ardilla agredió a más de una docena de personas y aterrorizó a una ciudad  

24Horas.cl Tvn

29.12.2021

Una insólita situación se vivió al norte de Gales, una pequeña ardilla causó el temor de toda una ciudad, luego de que agrediera a más de una docena de personas causándoles graves lesiones.

En la ciudad de Buckley, Flintshire comenzó la "historia de terror" en torno a una ardilla, una mujer alimentó al animal en varias ocasiones hasta que le mordió la mano.

La mujer agredida alertó a los habitantes del lugar de la ardilla a través de redes sociales y se sorprendió al ver que más de una decena de personas también habían sido mordidas, consignó "The Guardian".

"En 48 horas atacó a 18 personas" señaló la afectada al medio mencionado, Asimismo otra persona agredida explicó que se encontraba en su patio cuando la ardilla se abalanzó sobre él "saltó en mi brazo y me mordió la mano antes de que tuviera la oportunidad de soltarla".

Ante la gran cantidad de personas y mascotas agredidas por el roedor la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), la atrapó y enjauló, sin embargo, es ilegal devolver a una ardilla gris a la naturaleza, por lo que debieron matarla.

Desde la organización señalaron que se encuentran "tristes" por poner a dormir a la ardilla "pero no nos dejaron otra opción debido a los cambios en la legislación en 2019 que hicieron ilegal la liberación de ardillas grises en la naturaleza. No estamos de acuerdo con esta ley y nos oponemos, pero legalmente tenemos que cumplir".