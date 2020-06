"Into the wild": conocido autobús es retirado para evitar llegada de turistas

24Horas.cl Tvn

19.06.2020

Un helicóptero del ejército de Estados Unidos retiró este viernes el conocido autobús abandonado en Alaska, cuya imagen se hizo mundialmente conocida por el libro y película Into the Wild.

De acuerdo a lo detallado por las autoridades, el vehículo estuvo abandonado por más de 60 años en el Parque Nacional Denali, y tras la publicación de la historia de Chris McCandless, joven que usó la maquinaria como refugio para protegerse del frío en medio de su travesía en la zona, fue un escenario constante de visitas turísticas.

De hecho, dos personas se ahogaron en los ríos en su camino hacia o desde el autobús y muchas más tuvieron que ser rescatadas en el último tiempo.

El comisionado de Recursos Naturales de Alaska, Corri Feige, dijo que los funcionarios entendieron "el control que este autobús ha tenido en la imaginación popular".

"Sin embargo, este es un vehículo abandonado y deteriorado que requería esfuerzos de rescate peligrosos y costosos. Más importante aún, les estaba costando la vida a algunos visitantes", dijo.

