Investigador sorprende con teoría sobre Madeleine McCann: podría estar en Sudamérica

29.03.2019

Con el estreno del documental en Netflix sobre la desaparición de Madeleine McCann, resurgieron algunos antecedentes y teorías sobre cuál podría ser el paradero de la niña inglesa que desapareció en 2007 en Portugal.

Uno de los que volvió a hablar sobre el asunto es el investigador privado español, Julián Peribañez, quien indagó el caso por ocho meses y que entregó una sorpresiva hipótesis sobre qué pasó con la menor y dónde podría hallarse actualmente.

Según afirmó a MDZ, Madeleine está viva aún y que probablemente fue secuestrada mientras sus padres cenaban aquella noche en la ciudad portuguesa de Algarve: "Creo que se la llevó un grupo organizado, los horarios de la familia eran caóticos".

Es así como presume que, tras esto, podría encontrarse en algún lugar de Sudamérica, teniendo a Brasil como puerta de ingreso.

"Sudamérica es un destino bastante probable. Portugal tiene vínculos con Brasil que son conocidos. Y desde Brasil, podría estar en cualquier parte de Sudamérica", señaló.

Por su parte, también aseveró que no cree que los padres de la niña hayan estado involucrados en su desaparición, afirmando que "los padres de Madeleine no tienen nada que ver en esto. Yo me reuní con ellos. En un momento estábamos hablando de todas las líneas de investigación y llegué a la hipótesis de una organización de pedofilia".

"En ese momento, vi cómo ellos aguantaban estoicamente. Les vi cayendo las lágrimas y aguantando estoicamente toda la historia. Les creí. Las acusaciones contra ellos son infundadas, sin pruebas", añadió.

Peribañez conoció desde adentro el caso debido a que formó parte de la investigación cuando la familia de la niña contrató a la agencia española Método 3, habiendo estado tras los pasos de la menor por ocho meses.