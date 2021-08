Israel arranca la vacunación general a mayores de 60 años con la tercera dosis

Agencia EFE

01.08.2021

Israel comenzó a inyectar hoy de manera general la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 a adultos mayores de 60 años, tras empezar esta fase de inoculación el viernes con el presidente Isaac Herzog y un reducido número de personas.



Según la prensa local, decenas de miles de israelíes ya pidieron cita para recibir esta inyección de refuerzo de la vacuna de Pfizer, disponible desde hace algunas semanas para adultos inmunodeprimidos y ahora también para mayores de 60 a los que se administró la segunda dosis hace al menos cinco meses.



Clalit, el principal proveedor de salud entre las cuatro mutuas israelíes encargadas de administrar la vacuna, acogió hoy en sus clínicas de todo el país a unas 1.300 personas para recibir la tercera dosis, y está previsto que otros 7.000 de sus clientes se vacunen también los próximos días, según concretó en un comunicado.



La meta del Gobierno israelí es que en torno a un millón y medio de ciudadanos que superan los 60 años se vacunen la próxima semana, en una nueva campaña masiva que se produce mientras el país sigue registrando un aumento en las tasas de morbilidad por coronavirus.



Se trata también del primer Estado del mundo que inyecta una tercera dosis de la vacuna de Pfizer, una medida recomendada por la farmacéutica que ha generado debate a nivel mundial, y que aún no ha sido aprobada por las autoridades sanitarias de EE.UU. o la UE.



Los contagios diarios crecieron progresivamente en Israel en pocas semanas, lo que se atribuye a la expansión de la variante delta.



Tras algunos meses de cuasi normalidad, el país, que lideró una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo e inmunizó con dos dosis a alrededor del 60% de su población, ha tenido que aplicar de nuevo algunas restricciones por el aumento de infecciones.



En la línea de los últimos días, ayer se diagnosticaron más de 2.000 casos nuevos en 24 horas, con un porcentaje de positivos de más del 3%, lo que supone un fuerte aumento respecto a la semana anterior, cuando esta cifra se mantenía por debajo del 2,5%.



Actualmente, las personas infectadas con el virus son casi 19.000, y el número de pacientes graves en los hospitales es de más de 210.



Asimismo, en las últimas semanas las autoridades han endurecido las restricciones para quienes regresan desde el exterior y expandido los países a los que está prohibido viajar al considerarse de máximo riesgo. En esta lista están España, Argentina, México o Brasil, a los que ciudadanos israelíes y residentes en el país no pueden viajar sin obtener un permiso especial.



Con todo, ante la situación actual, el Gobierno insta a en torno a un millón de personas que aún no se vacunó a que lo haga, y a partir de hoy comienza a inyectar también la vacuna de Moderna.