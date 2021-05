Israel bombardea otra torre en Gaza: sedes de agencia AP y Al Jazeera fueron destruidas

Agencia EFE

15.05.2021

Israel derribó hoy una torre de 14 plantas en la ciudad de Gaza, sede de la agencia de noticias estadounidense AP, la cadena de noticias Al Jazeera y otros medios internacionales.

"Israel hates the truth. The world watches as Israeli occupation destroys Gaza's most important media tower that houses Al Jazeera and AP and other media officee.

Israel wants a blind world. Israel wants more massacres.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/vV7lE6QD6H