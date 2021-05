Israel y Hamás adherirán a tregua en Gaza desde la madrugada del viernes

Agencia Reuters

20.05.2021

Israel y Hamás cesarán el fuego a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza a partir de las 2 de la madrugada del viernes (2300 GMT del jueves), informaron un funcionario de Hamás y medios de comunicación israelíes, lo que supondría un posible alto en los combates más intensos de las últimas décadas.

Las noticias de la tregua llegan un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a buscar una desescalada, y tras la mediación de Egipto, Qatar y Naciones Unidas.

Un funcionario de Hamás dijo a Reuters que el alto el fuego sería "mutuo y simultáneo".

Medios de comunicación israelíes informaron de que el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó la tregua sobre la base de lo que un funcionario denominó "tranquilidad a cambio de tranquilidad". Los portavoces del gabinete israelí no hicieron comentarios inmediatamente.

BREAKING: Prime Minister Benjamin Netanyahu's office says Israel has accepted an Egyptian-mediated cease-fire to halt an 11-day military operation against Hamas militants in the Gaza Strip. There was no immediate reaction from Hamas. https://t.co/ITSAs8JzwD