Italia gana la 65 edición del Festival de la Canción de Eurovisión

Agencia EFE

22.05.2021

La banda italiana Maneskin se ha declarado hoy vencedora de la 65 edición de Eurovisión gracias a los 524 puntos cosechados por su tema "Zitti e buoni", una canción de "garage rock" y cantada en su idioma, con ágiles cuerdas en la línea de The White Stripes o Franz Ferdinand.



El triunfo, el tercero en la historia de este país y el primero desde que en 1990 lo consiguiera Toto Cutugno con "Insieme: 1992", se ha producido en una gala por todo lo alto en el Ahoy Rotterdam de la ciudad holandesa del mismo nombre, dos años después del último festival a causa del estallido de la pandemia y con 3.500 asistentes como público.

The winner of the #Eurovision Song Contest 2021 is...ITALY! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/Xv2AAotm1h