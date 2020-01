Japón confirma primer caso de misterioso brote de neumonía vírica descubierto en China

24Horas.cl TVN

16.01.2020

Japón confirmó este jueves el primer caso de neumonía vírica causada por un nuevo tipo de coronavirus similar al del síndrome agudo respiratorio grave (SARS) descubierto en China, donde se han registrado más de 40 casos y una muerte.



El paciente que se vio afectado es un ciudadano chino de unos 30 años residente en la prefectura japonesa de Kanagawa (al sur de Tokio) que visitó a principios de año la ciudad china de Wuhan, donde se originó el brote, según explicó el Ministerio de Salud nipón en comunicado.



El varón visitó un centro médico el mismo día de su regreso a Japón, el pasado 6 de enero, tras tres días experimentando fiebre. Fue hospitalizado el 10 de enero y dado de alta ayer miércoles después de que los síntomas remitieran, detalló el ministerio.



Las pruebas del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas dieron positivo en el nuevo tipo de coronavirus ayer por la noche.



Según el testimonio del paciente, durante su viaje a Wuhan no visitó el mercado de pescado y marisco de la ciudad donde se cree que se originó el brote de la enfermedad, pero podría haber estado en contacto con alguno de los pacientes afectados.



Las autoridades sanitarias de Wuhan dijeron este miércoles que, aunque todavía no se ha probado, no descartan la posibilidad de contagio entre humanos, tras revelarse el caso de un matrimonio en el que el marido, trabajador de la citada lonja, desarrolló la enfermedad antes que su esposa, que negó haber acudido al recinto.



La alerta sobre la propagación del virus se elevó después de que se conociera hace unos días el primer caso detectado fuera de China, el de un tailandés que había visitado Wuhan. Corea del Sur informó de un caso sospechoso la semana pasada.



"Realizaremos estudios epidemiológicos preventivos y colaboraremos con las organizaciones pertinentes, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), para hacer una valoración de los riegos", señaló el Ministerio de Salud japonés en el mencionado comunicado.



Japón ha instado a sus residentes a extremar su higiene y a acudir cuanto antes a un centro sanitario si tras un viaje a la ciudad del centro de China se desarrollan síntomas sospechosos.



Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan hasta el momento son fiebre y fatiga, acompañada de tos seca y, en muchos casos, disnea (dificultad para respirar).

24horas.cl con información de EFE