Japón y EE.UU. evacúan a sus ciudadanos de China a medida que crece número de muertos por virus

29.01.2020

Estados Unidos y Japón evacuaron este miércoles a sus ciudadanos de la ciudad bajo cuarentena en China donde surgió una cepa viral desconocida que ha matado ya a 132 personas, mientras se reportaban los primeros casos en Oriente Medio y British Airways anunció la cancelación de sus vuelos a la nación asiática.

La promesa de Pekín de controlar al coronavirus "del demonio" ha ganado la confianza de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero la confirmación de otros 1.459 casos en China -que eleva a 5.974 los contagios en el país- intensificaba la inquietud de la comunidad internacional.

Las muertes por el virus parecido a una gripe han aumentado desde 26 a 132 en los últimos días.

Casi todos los fallecimientos se han registrado en la provincia central de Hubei, particularmente en su capital Wuhan, donde emergieron las primeras infecciones el mes pasado por un presunto contacto con un mercado de animales salvajes.

La situación es "compleja y sombría", admitió el miércoles el presidente Xi Jinping.

En muchas ciudades de China, las calles estaban mayormente vacías y los pocos residentes que se aventuraban a salir utilizaban mascarillas. Las tiendas de Starbucks en Pekín obligaban a los clientes a tomarse la temperatura y publicaron avisos indicando que debían portar mascarillas en el interior por orden de las autoridades locales.

Por otro lado, Italia también se sumó a esta iniciativa y el jueves enviarán un avión a Wuhan para sacar de la ciudad a todos sus compatriotas.

Según un portavoz del ministerio, hay hasta 70 italianos en Wuhan, pero no todos serán repatriados, ya que algunos de ellos no quieren abandonar la ciudad.

Il governo italiano è impegnato per dare il massimo supporto ai nostri connazionali in #Cina.

Domani parte un volo per il rimpatrio degli italiani che si trovano a Wuhan. https://t.co/sJXdmGESzl