Japonés enamoró a 35 mujeres para estafarlas y fue arrestado por la policía

27.04.2021

Un hombre de 39 años fue arrestado por la policía de Japón, luego de enamorar a 35 mujeres para robarles dinero u obtener diversos regalos mediante engaños.

Se trata de Takashi Miyagawa, un japonés dedicado a la venta online de diversos productos, y que gracias a su plataforma de trabajo, logró conocer y estafar a más de 30 mujeres solteras, a quienes prometía entablar una relación seria y duradera.

Según la información obtenida por el sitio Mainichi Broadcasting System (MBS), el estafador utilizaba frases como "voy a estar contigo el resto de mi vida" y "quiero algo serio".

"Sólo lo he visto dos veces y me besó. Le manifesté: 'No quiero hacer eso a menos que la personas con la que salga, sea alguien con quien pueda estar realmente en el futuro', y él me contestó: 'Yo también quiero algo serio. Voy a estar contigo el resto de mi vida'", sostuvo una de las víctimas al citado medio.

Sin embargo, todo era una mentira para conseguir múltiples regalos y grandes sumas de dinero, dado que el aludido mentía con la fecha de su cumpleaños.

De esta forma, Miyagawa logró recaudar un total de 100.000 yenes, es decir, casi 700 mil pesos chilenos aproximadamente.

Si bien su plan funcionó por algún tiempo, con el paso de los días todo quedó al descubierto luego que las propias mujeres empezaran a darse cuenta de sus mentiras, por lo que tomaron la decisión de organizarse y denunciarlo ante las autoridades en febrero pasado.

Finalmente, el sujeto fue arrestado por la policía y en la actualidad debe enfrentar un juicio por fraude.