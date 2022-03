Impresionante imagen: captan ataque de misil ruso que destruyó ayuntamiento en Ucrania

24Horas.cl Tvn

01.03.2022

Este martes se inició una nueva jornada de ataques de tropas rusas sobre el territorio ucraniano, siendo la ciudad de Járkov el principal objetivo.

Las imágenes desde la zona del conflicto captaron una impresionante explosión que afectó el ayuntamiento de la urbe, segunda ciudad más grande de Ucrania luego de la capital Kiev.

: Estados Unidos teme que lo peor esté por venir en la invasión rusa a Ucrania Leer más

El registro expuso cómo a las 08:01 horas local de este lunes un misil ruso impactó de lleno a la estructura, generando una gran detonación y numerosos daños.

Según informó The New York Times , las causas del lanzamiento no fueron aclaradas, así como tampoco determinar la existencia de personas afectadas.

Ucrania informa de la reanudación de ataques contra Járkov Leer más

"El video de las secuelas mostró un gran cráter en medio de la plaza central empedrada de la ciudad", afirmó el medio.

Consignar que la destrucción del edificio se dio en medio de un aumento en la escalada de violencia rusa en contra del territorio ucraniano.