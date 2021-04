Sentenciado a 23 años de cárcel: la historia de Jason Vukovich, conocido como el "cazador de pedófilos"

24Horas.cl Tvn

07.04.2021

Este miércoles, Jason Vukovich —hombre de 43 años conocido como el "cazador de pedófilos" en Estados Unidos— fue sentenciado a 23 años de prisión por intento de asalto y robo. Ello, tras agredir a tres sujetos con cargos por abuso sexual infantil.

Según indicó TN, Vukovich —quien se definió como un "ángel vengador" por los niños violados— argumentó en el juicio que su padrastro, Larry Lee Fulton, había abusado de él cuando era niño y que aquel trauma lo hizo decidirse a salir en auxilio de otras víctimas.

“Era una persona bastante terrible en general. Le gustaba dar palizas con varios implementos (cinturones, eventualmente uno de dos por cuatro que había hecho a medida) y le gustaba interrumpir la noche viniendo a agredirme sexualmente“, explicó Vukovich.

Además, el acusado indicó en la instancia que consultaba el registro de delincuentes sexuales en internet para identificar a violadores. Tras dar con su paradero, los atacaba con un martillo, los amenazaba y les robaba.

Junto con ello, se explicó que tras la detención de Vukovich se verificó que él poseía una lista de agresores sexuales y de gente que poseía pornografía infantil, por lo que se presume que el hombre tenía la intención de continuar abordando a acusados de violencia sexual contra niños y niñas.

“Tenemos suerte de no estar lidiando con un cargo de asesinato”, dijo el fiscal adjunto Patrick McKay, añadiendo que “la gente no puede tomarse la ley en sus propias manos solo porque no les agrada un grupo de personas en particular o una persona en particular”.

Luego, expresó que “no aceptamos a los vigilantes en Estados Unidos. No es algo que aceptemos en esta comunidad y es simplemente algo que no será tolerado".