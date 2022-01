Jefe juntó plata un año para llevar a sus trabajadores de vacaciones: Ahora le llueven los currículums

24Horas.cl Tvn

31.01.2022

El dueño de una empresa paraguaya podría ser uno de los mejores jefes que se ha conocido en el último timepo. Sebastián Sánchez, fundador de SF Maquinarias, le regaló a sus empleados una estadía en un hotel de lujo para agradecerles y compensarlos por su trabajo.

Se trata de una empresa dedicada a la venta y reparación de maquinaria de construcción en la que el jefe se preocupó en todo el 2021 de ahorrar el año completo para irse con sus quince empleados a desconectar por algunos días.

Delincuente intentó asaltar a pareja de adultos mayores y se mató tras disparar su arma por accidente Leer más

El grupo completo se fue a un hotel cinco estrellas en Perla del Sur, Paraguay, con todo pagado.

De acuerdo a lo indicado por el diario Extra , del mencionado país, la esposa del empresario, Fabiola Colnago, relató que se trató de un gesto para reconocer la labor de los trabajadores: "Siempre que se les daba sus vacaciones preferían trabajar para ganar un adicional y no descansaban, no viajaban y no pasaban ese tiempo con sus familias".

El viaje quedó plasmado en Facebook donde los muchachos mostraron el periplo y lo bien que lo pasaron.

Por cierto, diversos medios internacionales hicieron eco de este hecho y el propio medio paraguayo publicó una nueva noticia en la que mencionaba que ahora están recibiendo cientos de currículums.

Y no sería lo único, Fabiola Colnago también mencionó que estarían preparando otro viaje, esta vez, a Brasil y en compañía de las familias de los trabajadores.

Y tú ¿has tenido un jefe así de generoso?