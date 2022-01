Joe Biden dice que pronto moverá las tropas estadounidenses al este de Europa

"Moveré tropas estadounidenses al este de Europa y los países de la OTAN en el corto plazo. No (serán) demasiadas", dijo Biden en declaraciones a la prensa al aterrizar en las afueras de Washington después de visitar Pittsburgh (Pensilvania).

Agencia EFE

28.01.2022

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes que "en el corto plazo" moverá tropas estadounidenses al este de Europa debido a la crisis en Ucrania, aunque aseguró que no serán "demasiadas".



El mandatario se pronunció así días después de que el Pentágono anunciara que había puesto en "alerta elevada" a 8.500 militares, que actualmente se encuentran en territorio estadounidense, para un posible despliegue en países aliados del este europeo.



"Moveré tropas estadounidenses al este de Europa y los países de la OTAN en el corto plazo. No (serán) demasiadas", dijo Biden en declaraciones a la prensa al aterrizar en las afueras de Washington después de visitar Pittsburgh (Pensilvania).



Biden no dio más detalles al respecto, y sus comentarios llegaron horas después de que el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Mark Milley, rogara "encarecidamente a Rusia retirarse y a buscar una resolución a través de la diplomacia".

Funcionarios de EE.UU. aseguran que Rusia mueve sangre para transfusiones cerca de Ucrania Leer más

La tensión ha aumentado entre Rusia, EE.UU. y sus aliados por la movilización de 100.000 militares rusos en la frontera con Ucrania, lo que ha suscitado el temor ante un posible ataque ruso al territorio ucraniano, que Washington considera que puede ser "inminente".



El Pentágono ha reiterado que no va enviar tropas a suelo ucraniano y ha insistido en que, de desplegarse, el grueso de los soldados que tiene en "alerta elevada" lo harían dentro de la OTAN; y tampoco ha descartado utilizar a los militares que ya tiene desplegados en bases en Europa.



Entre los 8.500 que se encuentran en alerta en territorio estadounidense hay equipos de combate y unidades de infantería, incluida la División 82 Aerotransportada y el Cuerpo 18 Aerotransportado de las Fuerzas Armadas estadounidenses, informó esta semana el Pentágono.



La primera pertenece a la Infantería y está especializada en operaciones de asalto con paracaídas. El Departamento de Defensa la suele emplear para responder a crisis en cualquier parte del mundo en un intervalo de tiempo de 18 horas.



La segunda es capaz de desplegarse de forma rápida por aire, tierra o mar, también en situaciones de urgencia.



También están en alerta "elevada" la División 101 Aerotransportada, una unidad de Infantería ligera especializada en operaciones de asalto por aire, y la IV División de Infantería, con fuerzas de combate.



Esta última cuenta, entre otros, con tres equipos de combate, una brigada de aviación de combate y una división de artillería.