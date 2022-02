Joe Biden insiste y asegura que Rusia va a atacar Kiev "en los próximos días"

24Horas.cl Tvn

18.02.2022

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este viernes que Rusia planea atacar la capital ucraniana, Kiev, dentro de una invasión al país vecino, algo que insistió en que podría suceder "en los próximos días".



"Creemos que tendrán como objetivo la capital de Ucrania, Kiev", señaló Biden en un discurso desde la Casa Blanca, en medio de las acusaciones a Rusia de estar tratando de buscar un pretexto para llevar a cabo una acción militar contra Ucrania.

Consultado sobre si estaba convencido de que el presidente Putin ordenaría la invasión a Ucrania, el mandatario estadounidense fue claro en responder: "sí".

Luego los periodistas de la Casa Blanca le preguntan si la diplomacia ya está fuera de las conversaciones, a lo que el presidente contesta: "no, hasta que lo haga la diplomacia siempre es una opción".

Reporter: "To be clear, you are convinced that President Putin is going to invade Ukraine?"



President Biden: "Yes." pic.twitter.com/QDaaT6x3Y7