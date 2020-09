Joe Exotic de "Tiger King" pide a Trump un indulto presidencial

Agencia EFE

10.09.2020

Joe Exotic, el coleccionista de animales exóticos que protagonizó el programa de Netflix "Tiger King", ha pedido al mandatario estadounidense, Donald Trump, un indulto presidencial para salir de prisión que incluye una carta en la que le llama "héroe".



"Si alguna vez he admirado a alguien, es a usted", dice una misiva escrita a mano por el propio Exotic, quien cumple condena tras las rejas por contratar a un asesino por encargo y cometer varios delitos contra la flora y la vida de los animales.



La cadena televisiva CBS ha publicado la solicitud, que consta de 257 páginas además de una carta dirigida personalmente a Trump, en la que Exotic cuestiona al Departamento de Justicia y al FBI tratando de equipar su caso con las mismas críticas que el presidente ha formulado contra el sistema cuando era investigado.



"Crecí teniendo fe en el sistema hasta que quedé atrapado en él, he visto lo que hacen con usted y no puedo creerlo", asegura.



Joe Exotic, de nombre original Joseph Allen Maldonado-Passage, cumple una condena de 22 años por planear el asesinato de Carole Baskin, propietaria de un zoológico que competía con el suyo y cuya enemistad es el argumento central de la serie "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness" que arrasó en Netflix esta primavera.



"Te pido que hagas lo correcto y me garantices un indulto milagroso", insiste Exotic.



El convicto afirma que formula tal petición "no porque necesite" que Trump "salve" su vida, sino porque el presidente estadounidense "defiende lo que cree sin importar lo que nadie más piense".



Además, Exotic pide que Trump "escuche" a su hijo Donald Trump Jr., quien ironizó con un periodista sobre apoyar un hipotético indulto cuando se acababa de estrenar la serie documental.



"Quiero hacerte orgulloso, a EE.UU. y al mundo. Por favor, sé mi héroe", finaliza el protagonista del programa.

Exotic era el propietario de un zoológico, llamado G.W. Exotic Animal Park y ubicado en el estado de Oklahoma, que se convirtió en el centro de una serie documental cuyo éxito llegó a todo el mundo esta primavera.



Aunque la idea inicial de los directores Eric Goode y Rebecca Chaiklin era retratar el mundo de los zoológicos privados de grandes felinos en EE.UU., "Tiger King" acabó enganchando al público no tanto por sus tigres o leones sino por los excéntricos y polémicos personajes humanos que aparecían en esta sórdida producción.



La atención despertada por el programa es tal que Nicolas Cage debutará en la televisión dando vida a Joe Exotic en una nueva serie de ocho episodios que producirán CBS Television Studios e Imagine Television.



No es el único proyecto televisivo en marcha que está inspirado en "Tiger King", ya que Kate McKinnon, muy conocida por el programa de comedia "Saturday Night Live", interpretará en otra serie a la enemiga de Exotic, Carole Baskin.