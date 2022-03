Joven acusó abuso sexual de policías tras denunciar a pareja por violencia

24Horas.cl Tvn

15.03.2022

Una joven argentina, de 21 años, denunció que fue abusada en una comisaría de Buenos Aires, Argentina, tras denunciar a su pareja por violencia de género. El policía acusado, de 24 años, fue detenido.

El hecho ocurrió el domingo 13 de marzo, cuando la joven ingresó llorando al recinto policial decidida a denunciar a su novio después de ser agredida por este. Según consignó la víctima, allí la recibió el oficial subayudante Marcelo Ezequiel Bogado que en vez de tomarle la denuncia, abusó de ella,quien "aprovechó su lugar de poder".

“Cuando yo le dije que no quería darle el beso, me dijo ‘Dale, no hay nadie, tengo 24 años, no nos llevamos mucha diferencia de edad’", contó la joven a Todo Noticias .

La denunciante agregó que después de rechazarlo le entregó un papel con su número de teléfono, "porque me preguntó si tenía celular y yo le dije que no. Entonces me lo dio él y me dijo ‘después mándame mensajes’”.

Al volver a su casa, le relató el episodio a su familia, quienes la acompañaron a la comisaría para ahora denunciar al oficial.

"Yo como mamá, no dudé"

Bajo el contexto del caso de abuso, se registraron manifestaciones y destrozos en dicha comisaría, donde momentos después la joven hizo una rueda de prensa. Allí, su madre, quien la acompañó en todo momento, indicó que “tengo bronca, es un abuso y no van presos”.

“Yo como mamá, no dudé. Llegamos ahí, golpeamos y nos atendió el mismo policía y se hacía el que no era. Ahí rompimos los vidrios, la puerta y lo agarramos. Le pegamos y después de que salimos, aparecieron 50 patrulleros, lo que nunca”, relató.

Al respecto, la madre agregó que “como es la justicia en Argentina, va a estar preso unos días y después lo van a dejar libre. En la comisaría es como que se querían tapar entre ellos, repetían ‘no somos todos iguales, no nos escrachen’”.

Ahora, la comisaría deberá entregar las cintas de las cámaras de seguridad y esclarecer el hecho, sin embargo, el policía acusado ya fue detenido y se encuentra a la espera de los resultados de la investigación.