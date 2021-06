Joven arroja a su bebé de un año por un barranco para no pagar la pensión alimenticia

Agencia EFE

18.06.2021

Un joven de 19 años mató a su hijo de un año al arrojarlo por un barranco tras golpear a su pareja para quitarle al niño aparentemente para no pagar la pensión alimenticia, informó este miércoles la Fiscalía boliviana.



El suceso ocurrió en el municipio de Colquiri, en el departamento de La Paz, cuando el hombre "agarró al niño y lo botó a un barranco causándole un trauma craneoencefálico" que le ocasionó la muerte, explicó a los medios la fiscal Verónica Jara.



Según Jara, la madre del menor, de 20 años, declaró que se encontraba "pasteando a sus ovejitas y estaba con el bebé enseñándole a caminar" cuando apareció el sujeto.



"La madre no dejaba que el niño vaya con el padre porque aparentemente tendrían problemas de índole de asistencia familiar", pero el hombre la golpeó "para poder quitarle al menor", indicó.



El cuerpo del bebé fue trasladado a La Paz para una "valoración médico legal", mientras que el hombre fue detenido, pero logró huir cuando era llevado a la localidad de Quime donde debía declarar ante un fiscal, según Jara.



El subdirector departamental de la Policía de La Paz, Hernán Romero, dijo al canal Unitel que "se logró en doce horas la recaptura del imputado", quien será trasladado a La Paz.



La muerte del pequeño eleva a quince los infanticidios registrados en Bolivia en lo que va de año, cinco de ellos en La Paz, detalló la fiscal.



La violencia no ha dado tregua a menores y mujeres en este país, donde hace unos días un hombre de 33 años mató a su hija de un año arrojándola contra una pared y provocó a golpes y patadas un aborto a su pareja que tenía ocho meses de gestación.



Además de los 15 infanticidios, entre el 1 de enero y el 15 de junio se han registrado 56 feminicidios, informó en esta jornada el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.



"Llamamos a la reflexión a nuestra población para erradicar la violencia de género, parece que el resultado de este encierro por la situación sanitaria en la que nos encontramos desemboca en episodios de violencia", lamentó el funcionario, citado en un comunicado del Ministerio Público.