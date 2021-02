Joven danesa lleva un año sin depilarse el rostro y su historia se hace viral

24Horas.cl Tvn

24.02.2021

Eldina Jaganjac, una joven danesa, se ha transformado en toda una celebridad en redes sociales al intentar romper con los estándares de belleza femenina al dejar crecer su bigote y cejas hace aproximadamente un año.

La mujer decidió dejar de depilarse en marzo del 2020 cuando se encontraba en cuarentena por la pandemia de COVID-19. Eldina se dio cuenta que se sentía igual de femenina que antes.

"Antes de dejar que mi entrecejo creciera, sentía que había opciones extremadamente limitadas sobre cómo se suponía que debían verse las mujeres. Si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común", expresó la danesa.

Además señaló que "ahora he optado por centrarme en las tareas y metas que necesito completar y menos en cómo me veo mientras las hago y si le agrado o no a la gente, porque probablemente no las volveré a ver nunca más, y si lo hago, sigue sin importarme".



"Ha habido gente que se me ha acercado en la calle diciéndome que era genial y otros que me gritaban cosas. Eso fue incómodo al principio, pero si algunas personas no tienen nada que hacer más que gritarle a los extraños, que así sea. Sí, algunos adolescentes me han gritado por la calle, pero nada importante”, aseguró.



Eldina se ha transformado en toda una celebridad en redes sociales donde ha ido mostrando su cambio. En Instagram ya suma casi 10 mil seguidores.