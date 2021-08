Madre compartió video para generar consciencia: Joven de 18 años sufre parálisis tras ser drogada en un pub

24Horas.cl Tvn

06.08.2021

Una impactante historia que se ha vuelto viral es la que protagonizó una joven de 18 años, luego de haber ido a un bar en Southend-on-Sea, Essex, Reino Unido.

Millie Taplin estaba en el local con un grupo de amigos hasta que un hombre le ofreció tomar una bebida que, en teoría, solo tenía vodka y limón.

No obstante, según ella misma cuenta, empezó a sentirse mal a los cinco o diez minutos, para minutos después no poder hablar, ni caminar.

"Fue realmente aterrador. En mi cabeza estaba allí, pero en mi cuerpo no lo estaba. Nunca me había sentido así. No quiero volver a pasar por eso nunca más. Fue horrible", señaló a Mirror, destacando que ese había sido el único trago que no se había comprado, por lo que presume que se le puso algún tipo de droga adicionalmente.

La joven fue llevada al servicio de urgencia de inmediato, donde permaneció paralizada por cerca de cuatro horas, con los ojos abiertos, pero con la mandíbula apretada y los dedos agarrotados.

Su madre, por su parte, decidió compartir el video con el fin de generar consciencia y evitar que hechos similares le pasen a otras jóvenes.

"Por muy perturbador que sea, si eso salva a una niña, solo a una, entonces vale la pena compartirlo. Nada puede prepararte para ver eso", señaló.

Advertencia: Las imágenes pueden ser sensibles para algunas personas.