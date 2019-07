Joven de 23 años queda en silla de ruedas de por vida luego de que sus piernas se "durmieran"

24Horas.cl Tvn

06.07.2019

Emily Overton pasaba la noche viendo un programa de lucha libre junto a su novio cuando se dio cuenta que sus piernas estaban completamente dormidas. Al llegar al hospital, le dijeron que no podría volver a caminar debido a una extraña malformación.

La joven de 23 años, oriunda de Inglaterra, disfrutaba de una transmisión de la WWE en su sillón junto a su novio, quien llamó a una ambulancia apenas se dio cuenta que su pareja no tenía control sobre sus piernas.

"Mi novio y yo somos fanáticos de la lucha libre así que nos quedamos hasta tarde solo para ver una transmisión. A las 3:30 decidí irme a dormir, pero mis piernas estaban dormidas. Ahí me di cuenta que no podía moverlas, me puse a llorar, estaba histérica", relató la joven.

Según continúa el relato, solo al llegar al hospital se enteró que tenía una malformación arteriovenosa espinal, una enfermedad rara que se causa porque la sangre pasa directamente a la médula espinal sin pasar por los capilares, lo que puede ocasionar un daño permanente a la médula espinal, tal como le ocurrió a Emily.

Si bien desde los 12 años que la joven reportaba dolor en sus rodillas, nunca antes había sido diagnosticada y solo se trataba para lidiar con el dolor.

"Lo que me parte el corazón es que nunca podré caminar hasta el altar", se lamentó la joven.