Joven de 23 años sufre derrame cerebral por tronarse el cuello

13.09.2019

Una mujer en Londres, Nataline Kunicki, sufrió un derrame cerebral por tronarse el cuello, y como había bebido antes, confundió los síntomas con embriaguez.

La mujer estaba viendo una película junto a un amigo cuando sintió un leve dolor de cuello. Por eso, se estiró y escuchó un crujido, pero no le prestó atención. Momentos más tarde, se levantó al baño y se dio cuenta que no podía mover la pierna izquierda.

Después de unos minutos pensando que se trataba de los efectos del alcohol, la mujer decidió llamar al servicio de urgencias. Ahí, le explicaron que al tronarse el cuello sufrió una ruptura en la arteria vertebral, lo que formó un coágulo de sangre y terminó por provocar el derrame.

