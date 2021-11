Joven de 25 años solo come carne y huevos crudos: "Nunca me he sentido mejor"

24Horas.cl Tvn

17.11.2021

Nikolett Kiss, una joven de 25 años ha sorprendido en redes sociales por su particular dieta: sólo come carne y huevo crudo sin condimentar y asegura "nunca me he sentido mejor".

Se trata de una chef y carnicera húngara quien comenzó con su nuevo "plan de alimentación" el 2020 y afirma le ha ayudado a sus problemas digestivos y ha eliminado su síndrome de ovario poliquístico, según consignó a Daily Mail.

Pese a la advertencia de los médicos Nikolett come todos los días carne de res, cordero y huevos crudos, "me siento fantástica cuando lo hago", señala.

La joven explica que la carne que consume "es mucho más fácil de digerir y disfruto mucho más el sabor". Investigó a través de internet la "dieta carnívora" y al poco tiempo de consumirla sus problemas de salud supuestamente mejoraron.

Asimismo indica que nunca se ha enfermado por comer carne cruda y que le preguntan constantemente el sabor de sus particulares recetas "es muy difícil responder porque incluso diferentes cortes del mismo animal tienen gustos muy diferentes".

A través de redes sociales comparte sus recetas y fotografías de lo que consume a diario con sus seguidores.