Joven denuncia discriminación: no la dejaron subirse a bus "por ir escotada"

09.08.2021

Una joven española denunció a través de Twitter la discriminación que sufrió cuando intentó tomar un autobús de dicha ciudad.

Según relató Cristina Durán, el pasado 7 de agosto intentó tomar un bus de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT Valencia), sin embargo no la dejaron subirse.

“Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada”, precisó.

Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido disciminada. @emtvalencia En otros 2 autobuses si que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación? pic.twitter.com/fwDxdBa0cK — Cristina Durán (@CristinaD20) August 7, 2021

Su tuit rápidamente se transformó en viral, generando un debate respecto de este tipo de prácticas y porqué una tendencia de moda debería ofender a ciertas personas.

En tanto, según informó El País, Jéssica Martorell, directora de comunicación de la EMT Valencia, ”se han puesto enseguida en contacto con Cristina para pedirle más información sobre lo ocurrido” y analizarán lo sucedido.

Cabe señalar que, agregó el citado medio, "entre las prohibiciones recogidas en el reglamento –fumar, consumir alcohol o drogas, subir al bus cuando esté completo o apearse por la puerta delantera, entre otras muchas– no existe ninguna referencia concreta al acceso vistiendo determinadas prendas".