Joven denunció abuso de chofer pero terminó detenida acusada de asalto en Argentina

02.02.2021

Un confuso hecho se investiga en la localidad de Grand Bourg, Argentina, luego que una joven de 18 años denunciara que fue abusada sexualmente por un conductor de la aplicación Beat el pasado 25 de febrero. Sin embargo, fue detenida por las autoridades.

Según lo antecedentes publicados por Clarín, el chofer aludió que tanto la aludida, junto a sus amigos, lo habrían agredido al interior del vehículo. No obstante, estos últimos aseveraron que solo se defendieron ante el ataque del conductor, acusándolo de incluso desviar su camino para concretar el delito.

El sujeto fue identificado como Daniel Alejandro Flores y, de acuerdo a la información entregada por el medio, declaró a la policía local que sufrió un robo, razón por la cual la adolescente quedó en calidad de detenida.

Cabe señalar que al momento del viaje, el cual debía durar 12 minutos, la adolescente se encontraba en compañía de sus amigos, y según consignó el medio antes citado, ella se sentó al lado del chofer después de que este se lo solicitara.

“Le di 400 pesos porque se iban a ir caminando. Le dije que vaya y venga porque me da miedo que salga de noche. Ella pidió por la aplicación, no sé por qué no llamó a nuestro conductor de confianza. Me dio un beso y se despidió. Me fui a dormir y a la madrugada me despiertan para decirme que estaba el comisaría y que tenía que ir urgente. No entendía nada”, declaró Claudia, la madre de la joven.

Asimismo, la mujer agregó que “cuando la vi lloraba y me decía ‘mami, me quiso violar, me quiso violar’. Después hablé con su amigo, que tiene 16 años y me dijo lo mismo. Me dijo exactamente lo mismo que mi hija. En la comisaría estaba el hombre este diciendo que mi hija le había querido robar el celular. Cuando llegó otro amigo del colegio de mi hija me dice que él escuchó todo, que ella le gritaba, que pedía ayuda”.

En relación al trayecto del viaje, la madre explicó que primero fueron a dejar a uno de los amigos que se encontraba en ese momento con su hija, y que después de diez cuadras el chofer debía dejar a la joven en su hogar.

"Se desvió, no puede explicar por qué, se mandó por unas calles de tierra. Por eso los chicos se asustaron y le empezaron a decir que se querían bajar. Él la empezó a tocar, mi hija estaba en pollera y él la manoseaba ahí abajo y en la pierna. El amigo vio todo. Entonces rompió el plástico que separa y le pegó. Mi hija se bajó y él quedó encerrado adentro, ella volvió a ayudarlo”, relató Claudia.

La mujer señaló que, tras ello, "el para cubrirse de lo que había hecho dijo que lo quisieron robar, pero es mentira. Mi hija jamás necesitó nada, yo trabajo para que todo lo que quiere lo tenga, para que no les haga falta nada. Ella juega al hockey, terminó el colegio secundario hace poco. Y lo peor es que esta persona dice que el chico tenía un cuchillo, que no existe y por eso nunca apareció. Pero la que está presa es mi hija”.

Cabe destacar que la investigación quedó en manos de la Fiscalía de ese país a cargo de Fabián Hualde, quien solicitó la detención de la adolescente tras ser acusada de "robo calificado por el uso de arma". Sin embargo, el juzgado de Garantía "dictó la falta de mérito" mientras continúan recopilando antecedentes y testimonios.