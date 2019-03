Joven grabó emotivo video antes de morir de extraño cáncer de ovario: "Por favor se dedique más dinero a la investigación"

24Horas.cl TVN

22.03.2019

Una joven española identificada como Anabel Benítez Rodríguez, grabó un video pocos días antes de su muerte producto de un cáncer de ovario.

En el registro, Anabel dice "estoy en mis últimas" y pide que "por favor se dedique más dinero a la investigación y a que los hospitales hagan las pruebas con más eficiencia y no tardar mes y medio en hacer un TAC, donde se comprobó que no me estaba funcionando el tratamiento y casi no hubo margen de reacción".

Pese a todo, agradeció a los doctores que la habían atendido, pues aseguraba que ellos hicieron lo que pudieron "con lo poco que sabían de mi caso".

Por último, envía un saludo a su familia, no sin antes reiterar que "por favor se investigue los muchísimos cáncer que hay, porque hay muchísimos y no sólo nos centremos en los que ya conocemos, que es muy importante, porque hay muchos casos que son raros y necesitamos cura también".

REVISA EL VIDEO A CONTINUACIÓN: