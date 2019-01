Joven periodista que se declaró antivacunas falleció tras contagiarse de H1N1

24Horas.cl TVN

03.01.2019

Impacto generó en Estados Unidos el fallecimiento de una periodista quien se declaró contraria a las vacunas, pero que el contagio con el virus H1N1 le provocó la muerte.

Se trata de Bre Payton, quien trabajaba como comentarista política en el canal Fox News y tenía sólo 26 años. Su muerte se produjo el pasado 28 de diciembre, luego que se contagiara con la llamada "gripe porcina", complicada por un cuadro de meningitis.

Su repentina muerte también impactó por su conocido y abierto rechazo a las vacunas, puesto que en sus redes sociales publicaba comentarios al respecto. En 2011 escribió en su cuenta de Twitter: "las vacunas son el demonio", al comentar una iniciativa estatal que instaba a las personas a vacunarse por tos ferina.

"@latimes: Whooping cough: State urges more people to get vaccinated http://t.co/Aee82iJ" // NOOO! vaccines are from the devil!