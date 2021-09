Joven quedó en silla de ruedas luego de caerle encima un hombre que se lanzó de un tercer piso

24Horas.cl Tvn

20.09.2021

Un trágico hecho ocurrió en Londres, Reino Unido, el cual cambió la vida de Grace Spencer estudiante de medicina para siempre en octubre del 2018.

La mujer de 22 años luego de despedirse de su amiga perdió el conocimiento y despertó luego de unos minutos, " La gente me rodeaba y me decía que llevaba ocho minutos inconsciente. En ese momento me di cuenta de que había alguien tumbado a mi lado", indicó en el medio El Mundo.

Un hombre, bajo los efectos de las drogas, se había lanzado del tercer piso de un centro comercial y cayó sobre la joven.

Ella sin quererlo salvó la vida del sujeto, sin embargo por lo fuerte del golpe, quedó en silla de ruedas. En tanto el hombre estuvo cuatro años en prisión bajo el cargo de lesiones corporales graves.

Señaló al medio citado, desde ese momento su vida cambió por completo y quiso evitar la autocompasión, "sólo tenía tres opciones ante mí: convertirme en una atleta paralímpica, luchar con todas mis fuerzas para volver a caminar o sobreponerme a mi discapacidad haciendo algo extremo".

Grace Spencer tuvo tres años de rehabilitación física y mental, cuenta que se sobrepuso a sus lesiones convirtiéndose en una atleta paralímpica.

La joven además continuó con sus estudios de medicina y ahora busca especializarse en pediatría. "Quiero hacerles ver, a ellos y a sus padres, que se puede tener una vida normal y feliz. Quitar esa idea trágica de que nos espera una vida gris o una vida de súper atletas".