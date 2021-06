Soñaba con proponer matrimonio con anillo especial: joven encontró diamante en bosque

24Horas.cl Tvn

Siempre soñó con proponer matrimonio y casarse con un anillo especial. Christian Liden, de 26 años y residente del estado de Washington, anhelaba desde octavo básico poder personalizar el anillo que le daría a su futura novia.

Según informó Today de NBC, durante años al joven se le dificultó hallar un lugar en donde pudiera buscar diamantes en Estados Unidos. Sin embargo, un compañero le realizó una sugerencia.

Al medio citado indicó que "estaba en el trabajo hablando con un compañero acerca de mi idea y él me dijo ‘bueno, ¿por qué no lo intentas en Arkansas?'". Tras ello, planificó un viaje al parque estatal Crater of Diamonds, único yacimiento en todo el mundo en donde los turistas pueden excavar y llevarse sus hallazgos.



Departamento de Parques, Herencia y Turismo de Arkansas.

En el lugar, Liden y un amigo acamparon durante varios días y se dedicaron a buscar gemas. Y lo logró. Al tercer día encontró un diamante amarillo de más de dos quilates, el cual fue certificado en el parque.

En su retorno a casa, le pidió la mano a Desirae Klokkevold, su novia desde hace cinco años. La chica aceptó la propuesta.

"Saqué el anillo de mi bolsillo y se lo entregué, pero le advertí que era temporal hasta que consiguiera a alguien que lo pudiera pulir y diseñar", confesó el joven.