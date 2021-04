Joven transgénero se convierte en el primer hombre embarazado de España

Durante los primeros meses de gestación tuvo que pasar por un comité ético sanitario, como también enfrentar las barreras impuestas por el registro civil, puesto que si bien el embarazo se produjo en su cuerpo, ante la ley él es el padre y no la madre del menor.

24Horas.cl Tvn

21.04.2021

Rubén Castro, un joven transgénero de 27 años, se convirtió en el primer hombre de España en quedar embarazado.

Según relató al programa "Viva la vida", de Telecinco, dicha situación empezó como una de las experiencias más difíciles que le ha tocado vivir en su vida, mientras que a su vez es una de las más deseadas.

"Para mí, es todo un avance porque es donde siempre he querido estar (…) Sé que va contra toda ley escrita. Pero si no hay referentes no sabes que puedes existir (…) A pesar de las dificultades está siendo una experiencia increíble, muy bonita", sostuvo.

De acuerdo a su testimonio, durante los primeros meses de gestación tuvo que pasar por un comité ético sanitario, como también enfrentar las barreras impuestas por el registro civil, puesto que si bien el embarazo se produjo en su cuerpo, ante la ley él es el padre y no la madre del menor.

"A la gente le cuesta entenderlo, encajarlo, creen que las personas trans odiamos nuestros cuerpos, cada uno vive su transición como quiere y, en mi caso, esto iba lo primero, antes de realizar el cambio corporal", manifestó.

Sin bien el conocimiento público de su caso puede generar opiniones dividas entre las personas, Rubén afirmó que sintió el deber de exponerlo, dado que puede convertirse en un referente para otros hombres transgénero que quieran ser padres.