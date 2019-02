Juan Carlos Cruz llama "asesinos de la fe" a los obispos en cumbre vaticana

24Horas.cl Tvn

21.02.2019

El periodista Juan Carlos Cruz se encuentra en el Vaticano, participando en la inédita cumbre mundial organizada por el propio papa Francisco para tratar los casos de abusos y pederastia al interior de la Iglesia Católica.

Quien fuera víctima del ex sacerdote Fernando Karadima, grabó un testimonio que fue presentado ante los 190 prelados que se encontraban en el Aula Nueva de la Santa Sede. Entre sus palabras, esgrimió un fuerte mensaje hacia los religiosos que ha sido destacado por medios internacionales: "Ustedes son los doctores de las almas y, sin embargo, con excepciones, se han convertido en algunos casos, en los asesinos de los almas, en los asesinos de la fe".

: "El Vaticano es una organización gay": polémico libro revela la "corrupción y la hipocresía" en la Iglesia Católica Leer más

En declaraciones entregadas al diario La Nación de Argentina, Cruz declaró que "como católico, lo primero que pensé es: 'voy a ir a la Santa Madre Iglesia, donde me van a oír y me van a respetar'. Lo primero que hicieron fue tratarme de mentiroso, darme la espalda y decir que yo y otros éramos enemigos de la Iglesia".

Añadió en su discurso que "para todos es conocido que el abuso sexual deja una secuela tremenda para todas las personas". Al medio trasandino señaló además que "no vale la pena ya seguir hablando de eso porque las secuelas son obvias, en todo tipo de aspectos, y quedan para la vida. Más me gustaría referirme como católico, a lo que me pasó y lo que me gustaría decirles a los obispos".

Por último, hizo un sentido llamado a los eclesiásticos a que "por favor, que colaboren con la justicia, que tengan especial cuidado con las víctimas". Sobre el presente de esta situación, afirmó que "estamos viendo cada día la punta del iceberg, cuando la Iglesia ha querido que se diga que esto ya terminó, siguen saliendo casos, ¿por qué? Porque se tratan, como cuando uno ve un cáncer, uno tiene que tratar el cáncer entero, no sacar el tumor, hay que hacer quimioterapia, hay que hacer radioterapia, hay que hacer tratamientos. No es extirpar el tumor y ya, listo".

Además instó a todos los altos religiosos presentes a seguir al Papa en su lucha por terminar con los abusos. "No asientan con la cabeza y después hagan otra cosa", reclamó. "Y que los que no quieran oír al Espíritu Santo y los que quieran seguir encubriendo, que se vayan de la Iglesia, para dejar paso a otros que sí queremos una Iglesia nueva, una Iglesia renovada y una Iglesia absolutamente libre de abusos sexuales", pidió.