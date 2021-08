"Junto a ti, buscaré otro mar": el cura creador de famosas canciones de misas es acusado de abuso sexual

Cesáreo Gabaráin, inventor del famoso cántico “Señor, me has mirado a los ojos" fue calificado como un "depredador sexual".

24Horas.cl Tvn

09.08.2021

El sacerdote vasco llamado llamado Cesáreo Gabaráin, creador de algunas de las canciones más populares de las misas católicas y fallecido en 1991, fue acusado de pederastia y abusos sexuales.

Gabaráin, uno de los sacerdotes más influyentes de la iglesia española, compuso más de 500 cánticos católicos y formó parte del círculo cercano de Juan Pablo II.

Entre sus creaciones destacan las clásicas letras “Señor, me has mirado a los ojos; sonriendo, has dicho mi nombre; en la arena he dejado mi barca; junto a ti, buscaré otro mar”.

Sin embargo, en un reportaje de El País , cuatro exalumnos de los colegios maristas de Chamberí acusaron al religioso de abuso sexual.

Uno de los estudiantes en aquel tiempo, Eduardo Mendoza, quien actualmente tiene 57 años, denunció los abusos del cura en 1978 ante los autores mayores. Tras ello, Gabaráin se fue del establecimiento.

Según denunció Mendoza, "era como el doctor Jekyll y mister Hyde: por un lado, un cura carismático, popular, amigo de deportistas famosos y del Papa, y por otro, un pederasta. Algo inimaginable para todos los que le admiran".

“Dormíamos cada uno en una habitación. Tras la primera noche, mi compañero de al lado vino muy asustado a contarme que Cesáreo se le había metido en la cama y le había metido mano. Había abusado de él. Aún recuerdo su cara de terror”, narró.

Eduardo definió a Cesáreo como "un depredador", relatando que "cuando nos duchábamos, bajaba a los vestuarios a mirar".

Pese a que el religioso fue expulsado del recinto, dos meses después el papa Juan Pablo II lo nombró como su prelado personal. Además, se le asignó como vicario de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves y como rector del colegio San Fernando de Madrid.

Según indica el reportaje, son 356 los casos develados por abusos de sacerdotes en España, con 892 víctimas. Luego de la denuncia, los maristas y la Archidiócesis de Madrid anunciaron una investigación.