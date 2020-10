Kamala Harris pausa sus viajes debido a dos contagios de COVID-19 en su entorno

Agencia EFE

15.10.2020

La candidata demócrata a la Vicepresidencia de EE.UU., Kamala Harris, canceló este jueves sus viajes de campaña hasta el domingo, después de que dos personas de su entorno dieran positivo por covid-19, aunque su equipo no cree que estén en riesgo ni ella ni su compañero de fórmula, Joe Biden.

"Anoche a última hora me enteré de que un miembro de la tripulación de mi avión, que no pertenece a mi personal, y una integrante de mi campaña dieron positivo por covid", escribió Harris en su cuenta oficial de Twitter.

"Yo no estuve en contacto cercano -según la definición de los CDC (Centros de Control de Enfermedades de EE.UU.)- con ninguno de ellos durante los dos días previos a sus tests positivos", añadió.

Late last night, I learned a non-staff flight crew member & a member of my team tested positive for COVID. I wasn’t in close contact—as defined by the CDC—with either during the 2 days prior to their positive tests.



I've had 2 negative tests this week & am not showing symptoms.