Keiko Fujimori y Fuerza Popular presentan acciones para anular 802 mesas a nivel nacional

09.06.2021

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció la presentación ante el Jurado Nacional de Elecciones de acciones de nulidad en contra de 802 mesas electorales a nivel nacional respecto a las elecciones de este 6 de junio.

La líder de derecha señaló que en las últimas 48 horas recibieron información respecto del proceso electoral, que fue analizada por el grupo legal del partido.

Ante estos antecedentes, habrían decidido presentar los recursos ante el JNE.

“Esta información ha sido analizada escrupulosamente por todo el grupo legal de nuestro partido y por eso (…) Fuerza Popular está presentando el día de hoy acciones de nulidad en 802 mesas a nivel nacional acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones”, dijo.

Uno de los miembros que la acompañaba en la conferencia de prensa, Julio Castiglioni, abogado a cargo de la parte legal de la explicación señaló: "no estamos pidiendo la nulidad de las elecciones, estamos pidiendo la nulidad de las actas en forma fraudulenta han sido llenadas y como no hay forma de poder cotejarlas después con los votos, porque el voto se deshace, se quema, en consecuencia no hay manera de probarlo".

Agregó: "Lo que ha hecho nuestro adversario (...) es que en la serranía de todo el país, en los lugares alejados ha llenado las ánforas a su antojo y las actas".

En el final de la conferencia de prensa, Fujimori volvió a referirse a este proceso que se abre y aseguró que estas situaciones evidencian "una intención sistemática de parte de Perú Libre de quebrar la voluntad popular".

La candidata dijo tener un "absoluto respeto a los órganos electorales (...) siempre seré respetuosa de lo que determine el Jurado Nacional de Elecciones, pero lo que corresponde es esperar con prudencia y serenidad y analizar cada uno de estos pedidos de nulidad".

La Junta accedió a la solicitud de realizar la revisión de forma pública que, de acuerdo a medios peruanos, involucraría a cerca de 200 mil votos. Hasta el momento, la diferencia entre Fujimori y Castillo es de casi 38 mil votos.

Revisa parte de las declaraciones de Fujimori: