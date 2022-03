Kiev sigue siendo el "principal objetivo militar" ruso según Reino Unido

Agencia EFE

21.03.2022

Los "intensos combates" entre rusos y ucranianos continúan dándose al norte de Kiev, que sigue siendo "el principal objetivo militar" de Rusia aunque el avance de sus tropas a esa ciudad se ha "estancado", según el último parte de la inteligencia militar del Reino Unido divulgado este lunes.



El informe, publicado en la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa británico, destaca que "el avance de las fuerzas rusas en la ciudad desde el noreste se ha estancado".



"El avance de las fuerzas desde Hostomel al noroeste ha sido repelido por la fiera resistencia ucraniana. El grueso de las tropas rusas continúa estando a más de 25 kilómetros del centro de la ciudad", revela el parte.

3/3 Despite the continued lack of progress, Kyiv remains Russia’s primary military objective and they are likely to prioritise attempting to encircle the city over the coming weeks.