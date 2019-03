La abrupta baja de manifestantes de los "chalecos amarillos" en Francia en mes crucial para el movimiento

Juan Catalán

02.03.2019

Los "chalecos amarillos" se manifestaron este sábado en Francia, de nuevo con menos participación, en un mes decisivo para intentar responder al "gran debate" ciudadano lanzado por el presidente, Emmanuel Macron, en respuesta a su movimiento.

El ministerio del Interior contabilizó 39.300 manifestantes en toda Francia, de los cuales 4.000 en París. De nuevo la asistencia volvió a bajar respecto a la semana pasada, con 46.600 personas y 5.800 respectivamente.

El 17 de noviembre, 282.000 manifestantes participaron en el primer acto del movimiento, nacido en redes sociales.

En París, los manifestantes realizaron un recorrido de 12 kilómetros bajo una fuerte vigilancia policial. Un hombre resultó herido en la cara, según fuentes coincidentes por un disparo de bola de goma, y la policía abrió una investigación al respecto.

También se organizaron marchas en otras ciudades del país, como Niza, Estrasburgo, Lille o Nantes, donde hubo altercados poco después del inicio de la manifestación y al terminar el cortejo. En esas ciudades hubo una quincena de detenidos, en París 33.

En Colmar, una ciudad cerca de Estrasburgo, los participantes en la protesta colocaron un chaleco amarillo gigante en la réplica de la estatua de la Libertad.

Varios miles de personas se concentraron igualmente en Burdeos y Toulouse (suroeste), dos ciudades claves de la protesta.

En las calles de Toulouse, donde la cita dio lugar a enfrentamientos con la policía, Pierre Rivière, artesano, aseguraba que la movilización "no se debilitaría antes del final del gran debate".

En Burdeos, donde la estación fue invadida brevemente, los participantes colgaron una pancarta en la que se leía: "16 de marzo, Aquitania invade París ultimátum temporada 2"

Los manifestantes tienen las esperanzas puestas en la movilización del 16 de marzo, presentada como una jornada clave que coincidirá con el final del Gran Debate nacional que lanzó el 15 de enero el jefe del Estado francés.

Este último, muy criticado por los "chalecos amarillos", que reclaman su dimisión, organizó una consulta nacional sin precedentes, de dos meses de duración, para intentar responder a la ira de los manifestantes, recabando las inquietudes de los franceses.

El debate, que dio lugar a 10.000 reuniones en Francia y más de un millón de aportaciones por internet, fue tachado de "farsa" y de "campaña de comunicación" por numerosos "chalecos amarillos".

"El final del gran debate será el final de la cortina de humo, seguiremos luchando pues este movimiento va a cambiar el rostro del quinquenio de Macron y de Francia por mucho tiempo", afirmó Alexandre Chantry en Lille, donde además se unieron algunos belgas.

Aunque Macron afirmó el viernes que "un buen número de franceses" ya no "comprendía ese movimiento", Cathérine, jubilada, consideró que la movilización no ha perdido fuelle. Muchos franceses "son 'chalecos amarillos en su interior', no necesitan estar presentes físicamente", sostuvo.

El atípico movimiento de protesta, apolítico y al margen de los sindicatos, surgió contra la subida de los carburantes y para exigir un mayor poder adquisitivo, pero con el tiempo ha extendido sus reivindicaciones.