La Academia veta a Will Smith de las galas de los Óscar por una década

Agencia EFE

08.04.2022

La Academia de Hollywood aprobó este viernes vetar a Will Smith en todos los eventos que organice, incluidos los Óscar, durante los próximos 10 años, como medida sancionadora por la bofetada que propinó al humorista Chris Rock durante la más reciente ceremonia de estos premios.

"No se permitirá la asistencia del señor Smith, física o virtual, a ninguno de los eventos o programas de la Academia de Hollywood, incluidos pero no exclusivamente, los Óscar", anunciaron en una carta remitida a Efe el presidente de la Academia, David Rubin, y su consejera delegada, Dawn Hudson.

El escueto comunicado no especifica si el actor sigue siendo elegible para recibir nominaciones a los premios, a pesar del veto que prohibiría su asistencia a la gala en el hipotético caso de ser nominado.

La Junta de Gobernadores de la Academia, reunida este viernes de manera excepcional, finalmente se decantó por esta prohibición temporal, rechazando así el castigo más drástico de los que se barajaban, la retirada del Óscar que recogió sobre el escenario el 27 de marzo, minutos después de abofetear a Chris Rock.

La expulsión permanente de la organización, otra sanción que estaba sobre la mesa, quedó automáticamente descartada cuando el propio Smith renunció a su membresía de la Academia la semana pasada.

Academy Bans Will Smith from All Events for 10 Years For Slapping Chris Rock https://t.co/lWYkzx3ylH