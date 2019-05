La alegría de un niño amputado que baila con su pierna nueva conmueve a Afgnistán

Agencia AFP

08.05.2019

Con los brazos alzados y una contagiosa sonrisa de oreja a oreja, un joven afgano da giros lleno de alegría en la habitación de un hospital de Kabul con la prótesis de su nueva pierna derecha.

El niño, Ahmad Sayed Rahman, de cinco años, conmovió a Afganistán después de que un breve video donde aparece bailando sin esfuerzo con su nueva pierna fue publicado esta semana en Twitter.

Desde el lunes el video de unos 20 segundos ha sido visto más de 500.000 veces.

El pequeño Ahmad baila con soltura en un centro ortopédico de la Cruz Roja en la capital afgana, mientras personal médico y otros pacientes lo alientan en su danza.

"Él está siempre bailando y mostrando cuán feliz se encuentra de tener una prótesis para su pierna", amputada justo bajo la rodilla, contó el martes a la AFP la madre del niño, Rayeesa, en el mismo centro médico.

"Estoy muy contenta por él de que haya recibido esta pierna artificial y que ahora pueda ser autónomo", agregó mientras el niño se mueve al ritmo de una melodía local que se escucha de un teléfono móvil.

Ahmad es un "paciente de larga data", dice su fisioterapeuta, Semeen Sarwari, que trabaja desde hace 18 años en este centro frecuentado por muchos amputados de guerra. "Vino a cambiar (de prótesis) porque creció".

Se trata de la cuarta prótesis que recibe en su vida.

"Porque es un niño y quiere jugar, quiere tener una pierna y por lo tanto se adapta más rápido" que los amputados adultos, agregó.

Ahmad y sus padres, campesinos agrícolas, son de la provincia de Logar, al sur de Kabul, donde son frecuentes los combates entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes.

"Mi hija estaba afuera con él cuando apenas tenía ocho meses y fueron alcanzados por balas", contó la madre.

Los dos niños quedaron discapacitados. Pero Ahmad, desde que recibió su primera prótesis cuando tenía un año, aprendió a bailar y se mostró encantado, recuerda la madre de este niño con un entusiasmo contagioso.

Solo en 2018, 3.804 civiles murieron, entre ellos más de 900 niños, y más de 7.000 heridos en Afganistán, según la ONU. Se trata del año más mortífero hasta la fecha para los civiles víctimas del conflicto afgano.

