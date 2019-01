La apuñaló 11 veces e intentó violarla: vecino es detenido tras brutal agresión a niña

24Horas.cl Tvn

14.01.2019

Un dramático caso de violencia se registró este domingo en Argentina luego de que un sujeto, de 21 años, fuese detenido luego de apuñalar 11 veces e intentar violar a una niña de siete años, en Buenos Aires.

De acuerdo a los antecedentes presentados por TN, el hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Florencia Varela, luego de que durante la madrugada el hombre ingresara a una vivienda para robar, encontrándose con la menor de edad durmiendo.

El protagonista le tapó la boca a la víctima y comenzó a agredirla mientras robaba diversas especies. Sin embargo, como la afectada lo reconoció, al ser vecino de la vivienda, este la atacó con mayor violencia hasta dejarla gravemente herida.

Solo los gritos de la niña permitieron dan aviso a los padres que estaban en la habitación contigua, permitiendo posteriormente la captura del antisocial.

"Fue solo un grito y no me lo puedo sacar de la mente", dijo al medio Flavia, madre de la agredida, agregando que si no hubiese sido por esta exclamación "la hubiese encontrado muerta en su habitación".

La niña se mantiene internada y en estado grave, pero estaría fuera de riesgo vital.

Imagen: Reproducción TN