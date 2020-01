La Cámara de los Comunes da luz verde al acuerdo de salida de la UE

24Horas.cl Tvn

09.01.2020

La Cámara de los Comunes dio este jueves luz verde por una clara mayoría a la legislación para ratificar el acuerdo sobre los términos de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que continuará ahora su tramitación en la Cámara de los Lores.



Por 330 votos a favor y 231 en contra, la mayoría absoluta del Gobierno del primer ministro, el conservador Boris Johnson, se impuso, como se esperaba, en la Cámara Baja.



Antes de las Navidades, días después de las elecciones generales en las que ganó Johnson, los diputados ya dieron su visto bueno preliminar a un texto que permitirá al Reino Unido romper sus lazos con el bloque comunitario el próximo día 31.



La legislación se someterá ahora al escrutinio de los Lores, donde el Gobierno no cuenta con una mayoría asegurada y su tramitación podría sufrir retrasos.



Si los Lores modifican el texto, la legislación deberá volver a ser votada en los Comunes. En otro caso, estará lista para recibir el asentimiento final de la reina Isabel II.

Un portavoz de Downing Street, despacho oficial del primer ministro, pidió a los parlamentarios que no entorpezcan la aprobación.



"Este país envió un mensaje muy claro (en las elecciones) de que quiere que el 'brexit' quede resuelto", indicó ese portavoz, que urgió a la Cámara Alta a dar su visto bueno con tanta celeridad como sea posible.



En la misma línea, el diputado conservador Owen Paterson lanzó una "advertencia" hacia los "miembros de la otra cámara" parlamentaria: "Deben respetar las votaciones" en las que los británicos se decantaron por el "brexit", esgrimió.



Downing Street subrayó que el Gobierno está listo para comenzar a partir del 31 de enero la siguiente fase de las negociaciones con Bruselas, en la que ambos lados del canal de la Mancha negociarán los términos de su futura relación, que no están detallados en el acuerdo de salida.



Durante once meses, el Reino Unido se mantendrá integrado en las estructuras comunitarias y cumplirá las normativas de la Unión Europea.

Pasado ese periodo de transición, deberá entrar en vigor un nuevo tratado bilateral entre Londres y Bruselas a fin de evitar un escenario similar al de un "brexit" sin acuerdo.



La presidenta de la Comisión Europea (CE), Usrsula von der Leyen, ha advertido de que es "imposible" negociar un tratado comercial completo en ese periodo de tiempo, pero Johnson ha subrayado que no tiene intención de solicitar prórroga alguna.



El portavoz de la oposición laborista para el "brexit" Paul Blomfield urgió al Ejecutivo a afrontar la negociación "con sensibilidad y precaución".



"Abandonar la Unión Europea no significa que el 'brexit' ya esté hecho. Hemos completado la primera etapa, la salida, pero la fase difícil está por venir", afirmó Blomfield.

